Mann fällt in Hafenbecken und wird eingeklemmt

Ein Urlauber aus Brandenburg ist am Wochenende in Barth (Vorpommern-Rügen) in ein Hafenbecken gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 58-Jährige aus dem Kreis Teltow-Fläming kam nach dem Vorfall am Samstagabend mit starken Unterkühlungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Montag in Stralsund sagte. Nach ersten Untersuchungen hatte sich der angetrunkene Mann bei Dunkelheit mit seiner Frau am Rand des Hafenbeckens aufgehalten. Nach dem Absturz sei der Verunglückte so zwischen einem Boot und der Spundwand der Mole eingeklemmt worden, dass er drohte, zu ertrinken.

© dpa

Ein Polizist konnte den Verunglückten gerade noch an der Hand hochziehen und dann etwas über Wasser halten, bis Retter da waren. Erst die Rettungskräfte konnten den 58-Jährigen aus dem Wasser ziehen und ins nächste Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten bringen. Warum der Mann ins Hafenbecken gefallen ist, war zunächst noch unklar.

