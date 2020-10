Tote und sterbende Wildschweine auf Oderinsel entdeckt

Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest: Bei der Suche nach toten Wildschweinen im Landkreis Märkisch-Oderland an der polnischen Grenze ist eine Rotte von mehreren Dutzend toten oder kranken Tieren auf der Oderinsel bei Küstrin-Kietz entdeckt worden. Diese seien auf Bildern einer Drohnenkamera zu sehen, sagte der Sprecher des Landkreises, Thomas Behrendt, am Samstag. «Nach den Drohnenbildern sind 17 Tiere und 20 bis 30 Wildschweine ganz offensichtlich krank», sagte Behrendt.

Die Suche in dem Kerngebiet wurde am späten Nachmittag abgeschlossen. Von der kommenden Woche an solle nun in einem größeren Umkreis um dieses Gebiet die Jagd auf Wildschweine intensiviert werden, kündigte der Sprecher an.