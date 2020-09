Woidke: Eisenbahnhersteller-Fusion Chance für Hennigsdorf

Durch die geplante Übernahme von Bombardier Transportation durch Alstom sieht Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) für Hennigsdorf eine Zukunft als starker Industriestandort. Durch den Zusammenschluss der Eisenbahnhersteller aus Frankreich und Kanada entstehe ein neues europäisches Schwergewicht auf dem internationalen Markt, erklärte Woidke am Mittwoch bei einem Besuch vor Ort.

«Brandenburg möchte die Wertschöpfungstiefe und ein möglichst hohes Niveau an Know-how für das gesamte System Schienenfahrzeug sowie die hochwertigen Industriearbeitsplätze erhalten», sagte Woidke. Das sei gerade jetzt wichtig, da es endlich einen gesellschaftlichen und politischen Konsens gebe, den Bahnverkehr auszubauen und zu stärken. Die Landesregierung sei bereit, auch nach der Übernahme die weitere Standortentwicklung zu unterstützen.

