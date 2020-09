Premiere in Hoppegarten: Zwei Große Preise der Galopper

Mit gleich zwei Großen Preisen bekommt der nächste Renntag auf der Galopprennbahn in Hoppegarten eine herausragende sportliche Note. Die besten dreijährigen Pferde gehen am Sonntag beim mit 100 000 Euro dotierten 130. Großen Preis von Berlin an den Start. Zudem gibt es ein zweites Gruppe-Rennen um den 30. Preis der deutschen Einheit.

«Das hat es so noch nie in Hoppegarten gegeben», erklärte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöning am Mittwoch. «Ich freue mich, dass erstmals seit der Corona-Pandemie 3900 Besucher kommen dürfen und wir ein Feiertags-Programm der Extraklasse zu bieten haben.»

Mit dem Start des Derby-Zweiten Torquator Tasso (Lukas Delozier) besitzt der Große Preis von Berlin (Gruppe I, 2400 Meter) einen klaren Favoriten. Schöning verwies auf das gehaltvolle Feld der neun Bewerber um die Siegprämie von 60 000 Euro: «Durch den Start von fünf dreijährigen Pferden gegen vier Ältere wird diese züchterisch wertvolle Jahrgangs-Vergleichsprüfung ihrer Aufgabe gerecht.» Als internationaler Prüfstein gilt der aus England anreisende Communique (Francis Norton), zuletzt Zweiter im Großen Preis von Baden.

Das zweite Hauptrennen um 40 000 Euro, eine Gruppe III-Prüfung, gibt dem Programm am Tag der Einheit ein besonderes Profil. Das Rennen wurde 1991 vom Unternehmer Zino Davidoff aus Freude über die Wiedervereinigung Deutschlands initiiert. Beste Chancen auf die Siegprämie von 23 000 Euro meldet der lange als Derbyfavorit gehandelte Hengst Wonderful Moon an, auf dem Deutschlands erfolgreichster Jockey Andrasch Starke sitzt.

Als Titelverteidiger tritt der bereits achtjährige Itobo (Mikki Cadeddu) an, ein Muster an Härte und Leistungsbereitschaft eines Vollblutpferdes. Insgesamt gibt es neun Rennen mit 103 Startern und Preisgeldern von 220 000 Euro.