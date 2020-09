Bund bietet Brandenburg Hilfe im Kampf gegen Schweinepest an

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat Brandenburg Hilfe des Bundes im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest angeboten. In einem Telefonat mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sei eine enge Zusammenarbeit verabredet worden, teilte das Bundesagrarministerium am Mittwoch mit. Um das Seuchengeschehen schnell eindämmen zu können, sei vor Ort eine effektive Koordination der Landkreise notwendig. Klöckner und Woidke vereinbarten einen gemeinsamen Besuch vor Ort. Es gehe zum einen darum, koordiniert zu handeln und zu kommunizieren, hieß es. Umgehend sollten dann die Maßnahmen an neue Erkenntnisse des Seuchengeschehens angepasst werden.

