Landesregierung dringt auf festen Zaun gegen Schweinepest

Die Brandenburger Landesregierung setzt im Kampf gegen die weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest auf den Weiterbau eines festen Zauns an der Grenze zu Polen. Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte am Mittwoch: «Das Land wird die Mittel (...) zur Finanzierung dieser festen Zäune bereitstellen.»

