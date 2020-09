Frau mit 3,9 Promille greift Taxifahrer ins Lenkrad

Eine betrunkene Frau, die einem Taxifahrer beim Fahren ins Lenkrad griff und anderweitig behinderte, hat für einen Polizeieinsatz auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg gesorgt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, rief der Taxifahrer die Beamten um Hilfe, als er am Samstagabend von Berlin bis kurz vor Meyenburg (Prignitzkreis) gefahren war. Die 49-Jährige habe schon mehrfach ins Lenkrad und auf den Schalthebel zugegriffen. Die Beamten stellten beim Atemalkoholtest knapp 3,9 Promille fest - und brachten die Frau ins Krankenhaus nach Neuruppin. Der Taxifahrer, der sie wohl nach Hamburg bringen sollte, konnte zurück nach Berlin fahren. Wohin die Frau aus dem Landkreis Barnim wirklich wollte, sei nicht mehr feststellbar gewesen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

