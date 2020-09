Hoppegarten: Mehr Zuschauer beim Preis der Deutschen Einheit

Die Rennbahn Hoppegarten kann zum Preis der Deutschen Einheit am 3. Oktober insgesamt 3900 Zuschauer begrüßen.

Nach Anpassung der Großveranstaltungsverbotsverordnung des Landes Brandenburg wurde am 25. September 2020 das eingereichte Hygienekonzept genehmigt, wie die vor den Toren Berlins gelegene Rennbahn mitteilte. Damit können weitere 2000 Tickets für den Renntag verkauft werden.

Neben dem Preis der Deutschen Einheit wird zudem auch der 130. Große Preis von Berlin ausgetragen, der im Vorjahr als das beste Rennen in Deutschland galt. «Die Kombination unser beiden größten Highlights am Nationalfeiertag hat es noch nie gegeben. Ich freue mich sehr über die Erhöhung der zugelassenen Besucher und auf eine Top-Stimmung nach einem für alle herausfordernden Jahr», sagte Rennbahn-Inhaber Gerhard Schöningh im Hinblick auf den Saisonhöhepunkt und -Abschluss.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

