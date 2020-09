Tylinski neuer Schwimmer-Chef: Hoffmanns Zukunft unklar

Der Deutsche Schwimm-Verband hat Reiner Tylinski zum Bundesstützpunktleiter am Schwimm-Bundesstützpunkt (BSP) in Potsdam ernannt. Der 58-Jährige wird die neu geschaffene Funktion zum 1. November antreten und die Gesamtverantwortung für den Standort übernehmen. Somit wird Tylinski auch Jörg Hoffmann als bisherigen Chef ablösen, wie die «Märkische Allgemeine» (Freitag) berichtet.

Der ehemalige Weltrekordler über 1500 Meter Freistil ist seit 2018 Bundesstützpunkttrainer, der Vertrag des 50-Jährigen läuft aber zum Jahresende aus. «Ich selbst kann mich zur Zukunft nicht äußern. Es laufen Gespräche mit dem Land», sagte Hoffmann, der derzeit Christian Diener auf die auf 2021 verschobenen Olympischen Spiele vorbereitet, «ich glaube nicht, dass es so prickelnd ist, vier Monate vor der Olympia-Qualifikation einen Trainerwechsel zu vollziehen.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr