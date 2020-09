Verlängerung der Corona-Sonderregeln für Kommunalparlamente?

Der Brandenburger Landtag berät über die Verlängerung eines Corona-Notlage-Gesetzes für die Kommunalparlamente. Damit die Kommunen auch in Notsituationen wie der Corona-Krise weiter Beschlüsse fassen können, soll das Gesetz über den 30. September hinaus gelten. Das sieht ein Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen vor, über den das Parlament am Freitag entscheidet. Damit waren auch Sitzungen der Kommunalparlamente aus dem Homeoffice erlaubt.

