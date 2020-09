Potsdams Oberbürgermeister als SPD-Landesvize vorgeschlagen

Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) soll ins Rennen um den Vize-Landeschef der Brandenburger SPD gehen. Potsdams SPD-Fraktionschef und Landtagsabgeordneter Daniel Keller sagte am Donnerstag: «Ich schlage Mike Schubert für den Landesvorstand der SPD vor, damit dort die kommunale Sichtweise gestärkt wird. Das ist wichtig für Themen wie etwa die Corona-Krise und die Integration.» Dem SPD-Landesvorstand gehöre zwar bereits die Veltener Bürgermeisterin Ines Hübner als kommunale Vertreterin an. «Aber diese Schiene sollte noch gestärkt werden.» Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine» darüber berichtet.

Schubert signalisierte grundsätzlich Offenheit und sagte der Zeitung: «Die Gesamtaufstellung muss passen - wir haben genug zu tun.» Die Brandenburger SPD wählt am 7. November ihre Landesspitze. Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke hatte deutlich gemacht, dass er gern mit dem bisherigen Team weitermachen möchte. Woidkes Stellvertreter sind derzeit Finanzministerin Katrin Lange und Ines Hübner. Auch die frühere Landtagsabgeordnete Britta Müller will als Stellvertreterin kandidieren. Das hatte sie am vergangenen Wochenende angekündigt.