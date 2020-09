Spaziergänger entdecken Tresor in Fluss

Einen Tresor haben Spaziergänger in einem Fluss in Fehrbellin im Kreis Ostprignitz-Ruppin gesehen - ob er einen Schatz enthält, war zunächst offen. Weil der Rhin wenig Wasser geführt habe, hätten die Finder den Tresor von einer Brücke aus entdecken können, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie informierten am Freitagabend die Polizei - und die Beamten bargen das 200 Kilogramm schwere Stück, das 75 mal 60 mal 60 Zentimeter groß sei. Die Polizisten fanden Spuren eines Trennschneiders, deshalb sei nicht auszuschließen, dass der Tresor von einer Straftat stamme und in dem Fluss entsorgt werden sollte. Die Kriminaltechnik untersuche ihn zunächst, dann könne er geöffnet werden, sagte eine Sprecherin.

