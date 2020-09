Berlin und Brandeburg: Sonnig und trocken bis zum Wochenende

Mit den heißen Temperaturen ist ab Donnerstag in Berlin und Brandenburg Schluss, allerdings bleibt es bis zum Wochenende sonnig und trocken. Der Mittwoch wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit maximal 26 bis 30 Grad noch einmal sehr warm. Zudem können am Nachmittag und Abend von Mecklenburg-Vorpommern her ein paar Wolken am Himmel zu sehen sein.

© dpa

Für den Donnerstag erwarten die Meteorologen neben Sonne vor allem südlich von Berlin am Morgen und Vormittag gebietsweise eine Wolkendecke. Im Vergleich zum Vortag soll es mit Höchstwerten zwischen 18 und 21 Grad deutlich kühler werden. Die Wetterlage ändert sich am Freitag kaum - nur die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad. Maximal 23 Grad soll es laut DWD am Samstag werden.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr