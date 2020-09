In Grünheide wird eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe entschärft

In Grünheide (Mark) (Landkreis Oder-Spree) wird heute (ab 8.00 Uhr) eine 250 Kilogramm schwere englische Weltkriegsbombe entschärft. Der Ortsteil Freienbrink muss komplett evakuiert werden, wie die Gemeinde mitteilte. Etwa 280 Anwohner seien von der Evakuierung betroffen. Neben Straßen wird auch der Fluss Müggelspree gesperrt. Wasserwanderern ist der Zugang strengstens untersagt, hieß es. Ein Jugendclub bietet an dem Tag eine Versorgung für Familien ohne Kinderbetreuung und Senioren. Mit den Baumaßnahmen für die Tesla-Fabrik habe der Fund des Blindgängers nichts zu tun, hieß es beim Ordnungsamt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

