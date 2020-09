Knapp 200 Mitarbeiter an Schulen wegen Corona befreit

Fast 200 Lehrer und Mitarbeiter an Brandenburgs Schulen sind aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus vom Unterricht befreit. 187 Lehrer und acht Mitarbeiter haben Ende August ein Attest vorgelegt und gehören zur Risikogruppe, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag im Bildungsausschuss mitteilte. Das seien weniger als ein Prozent, «eine sehr kleine Gruppe», sagte sie.

Mit Blick auf die Teststrategie sagte Ernst, diese habe sich bewährt. In Brandenburg können sich Lehrer von Anfang August bis Ende November bis zu sechs Mal testen lassen. Dafür erhalten sie entsprechende Berechtigungsscheine, mit denen sie zu ihrem Hausarzt gehen können. Bei Kita-Kindern und Schülern ist eine einmalige Stichprobe bei bis zu einem Prozent der Kinder und Jugendlichen vorgesehen. Derzeit sei ein positiver Corona-Fall bei einer Lehrkraft bekannt. Eine Auswertung der Testergebnisse insgesamt soll Ende Oktober vorliegen.

