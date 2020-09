Ministerin Lange: Erste Corona-Hilfen an Kommunen gezahlt

An Brandenburger Kommunen ging nach Angaben von Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange (SPD) bereits eine erste Tranche der angekündigten Corona-Hilfe. Insgesamt seien es 98,9 Millionen Euro, sagte Lange am Donnerstag im Haushaltsausschuss des Brandenburger Landtages.

Den Gemeinden werden damit 50 Prozent der Mindereinnahmen des laufenden Jahres bei Gewerbe-, Grundsteuern sowie den Gemeindeanteilen bei Einkommen- und Umsatzsteuer erstattet. Zudem werden die vom Bund in Aussicht gestellten 92,3 Millionen Euro für den Gewerbesteuerausgleich weitergeleitet. Die Verwendung sei geregelt, wie mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

