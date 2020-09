Frau in Wohnung tot gefunden: Ehemann festgenommen

In Finsterwalde (Elbe-Elster) ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde am Dienstag eine 61 Jahre alte Frau tot gefunden. Ihr 66-jähriger Mann wurde festgenommen, wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittlungen zu den Umständen und Motiven stünden noch ganz am Anfang, hieß es.

