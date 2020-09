«Zukunft-Heimat»-Chef will AfD in Brandenburg führen

Der Vorsitzende des Vereins «Zukunft Heimat», Christoph Berndt, hat offiziell bestätigt, dass er zu einer Kandidatur als AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag bereit ist. Der Verein wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft.

«Ich stehe - nach reichlichem Überlegen und vielen Gesprächen - für den Fraktionsvorsitz zur Verfügung», heißt es in einer Erklärung des Landtagsabgeordneten, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Sollte ich mit hinreichendem Vertrauen gewählt werden, werde ich mich nicht verweigern.»

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr