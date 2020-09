Plattners Impressionismus-Sammlung in Potsdam öffnet

Mehr als 100 impressionistische und nach-impressionistische Werke aus der Sammlung von Hasso Plattner sind ab Heute (5. September) im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Ein spontaner Besuch der neuen Dauerausstellung mit Werken von Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Paul Signac ist wegen der Corona-Pandemie nicht möglich, die Karten müssen vorab online gebucht werden. Wer zu den ersten Besuchern gehören möchte, muss schnell sein - erst ab dem 14. September gibt es wieder freie Zeitfenster (Stand Freitagnachmittag).

Die Schau ist nach acht Themen sortiert und soll den Besuchern die Entwicklung der französischen Landschaftsmalerei zeigen, hieß es in einer Pressemitteilung. Dabei können sie unter anderem 34 Bilder von Claude Monet (1840-1926) betrachten. Damit zeige das Museum mehr Werke des französischen Malers an einem Ort als jedes andere Haus in Europa außerhalb von Paris, teilte das Museum mit.