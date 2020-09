Mordprozess wegen Tod an Rentnerin aus Erkner beginnt

Wegen Mordes an einer Rentnerin steht ein 25-Jähriger heute vor dem Landgericht Frankfurt (Oder). Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 72-Jährige im Juni 2015 in ihrer Wohnung heimtückisch und aus Habgier getötet zu haben. Die beiden sollen sich von mehreren Besuchen gekannt haben.

Nachdem der Angeklagte, damals 19 Jahre alt, die Frau mit einem Messer tötete, floh er mit ihrer Geldbörse, so die Anklage. Mehr als vier Jahre nach dem Tod der Frau fehlte von einem Täter jede Spur. Zeugenaufrufe wurden geschaltet, die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 2500 Euro aus. Aber Hinweise blieben aus. Auch über die Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» des ZDF suchte die Polizei Zeugen. Im Januar 2020 wurde der 25-Jährige dann festgenommen. Ein DNA-Abgleich mit Spuren eines Einbruchs des Berliners in einer Schule lieferte den Treffer.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr