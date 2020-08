18 Nachwuchskräfte für den Brandenburger Justizvollzug

In Brandenburg nehmen weitere 18 Nachwuchskräfte im Justizvollzug ihren Dienst auf. Damit gibt es seit Jahresbeginn 36 neue Mitarbeiter, wie das Justizministerium am Montag mitteilte. Ausscheiden werden aus Altersgründen etwa 30 Justizvollzugsbeamte.

Der moderne Justizvollzug vereine den Gedanken der Resozialisierung mit dem der Gewährleistung der Sicherheit innerhalb und außerhalb einer Justizvollzugsanstalt, betonte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). Primäres Ziel sei, Inhaftierte auf die Zeit nach der Verbüßung der Haftstrafen, auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten. Die verstärkte Ausbildung für den Vollzugsdienst sei eine der Hauptaufgaben der rot-schwarz-grünen Koalitionsregierung, um bevorstehende Altersabgänge in den kommenden Jahren aufzufangen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

