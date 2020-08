1,5 Millionen Euro für Digitalisierung Gesundheitsämter

Rund 1,5 Millionen Euro von Bund erhält Brandenburg zur technischen Modernisierung der öffentlichen Gesundheitsämter. Davon sollen unter anderem technische Geräte wie Computer und Smartphones angeschafft, teilte die Landesregierung am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit. Zudem solle Software aktualisiert werden, damit Daten zu Neuinfektionen und Testergebnisse schneller erfasst, ausgewertet und weitergeleitet werden können.

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es bei der digitalen Ausstattung der Gesundheitsämter in Deutschland Nachholbedarf gebe, sagte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis 90/Grüne). Unterschiedliche Hard- und Software hätten zu Verzögerungen geführt. Mit den zusätzlichen Investitionsmitteln des Bundes könnten die Meldewege beschleunigt werden.

In Brandenburg gibt es 18 Gesundheitsämter. Der Bund stellt den Bundesländern insgesamt 50 Millionen Euro bereit.

