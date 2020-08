Brandenburg: Mehr Radfahrer bei Verstößen im Verkehr ertappt

Radfahrer in Brandenburg sind zuletzt mit auffällig vielen Verkehrsverstößen aufgefallen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Sie hatte in den vergangenen zwei Wochen landesweit Verkehrskontrollen vor allem auf Schulwegen durchgeführt. Den Angaben nach wurden im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Verstöße wie etwa das Fahren auf der falschen Straßenseite oder auf Gehwegen registriert (2020: 744, 2019: 358 Verstöße). Insgesamt verzeichnete die Polizei aber weniger Regelbrüche. So seien etwa weniger Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen (2020: 4720, 2019: 6725). Auch in den kommenden Wochen werde die Polizei Kontrollen im Rahmen der Schulwegsicherung durchführen, hieß es.

