Ministerin Ernst: Kita-Rechtsreform kommt bis 2023

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat einen Zeitplan für die geplante Reform des Kita-Rechts vorgelegt: Danach können die Neuregelungen in drei Jahren in Kraft gesetzt werden. Nach einer Veranstaltung im Februar mit allen beteiligten Trägern und Verbänden sollen nun sechs Arbeitsgruppen bis zum Sommer kommenden Jahres Empfehlungen zu den zentralen Anliegen der Reform erarbeiten, wie Ernst der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Bildungsauftrag der Kitas solle klarer definiert und die Frage der Finanzierung durch das Land und die Kommunen transparenter geregelt werden, erklärte die Ministerin. Weitere Fragen sind die Gewinnung von Fachkräften und neue, bedarfsgerechte Angebote in den Kitas. Die Reform müsse in den Ministerien, im Kabinett und im Landtag bis Ende 2022 intensiv beraten werden und solle dann 2023 in Kraft treten, erläuterte Ernst.