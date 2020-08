Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten in Gransee

Unbekannte Täter haben am Bahnhof in Gransee (Oberhavel) einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Ein Zeuge habe am frühen Donnerstagmorgen einen lauten Knall gehört und eine Druckwelle wahrgenommen, berichtete die Polizei. Der Fahrkartenautomat sei offenbar durch eine Explosion beschädigt worden. Die Geldkassette wurde nicht entwendet. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die zur Tatzeit möglicherweise Personen oder Fahrzeuge im Umfeld gesehen haben.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr