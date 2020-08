16 neue bestätigte Corona-Infektionen in Brandenburg

Die Zahl der Corona-Infektionen in Brandenburg ist innerhalb eines Tages etwas stärker gestiegen als am Vortag. Das Gesundheitsministerium berichtete am Donnerstag von 16 neuen Fällen. Von Dienstag zu Mittwoch waren es fünf neue Infektionen. Damit haben sich seit März in Brandenburg insgesamt 3683 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Toten liegt unverändert bei 175. Aktuell werden sechs Menschen wegen Covid-19 stationär behandelt, davon zwei intensivmedizinisch beatmet. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei 120. Etwa 3390 Menschen gelten als genesen - zehn mehr im Vergleich zum Vortag.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr