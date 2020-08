Mutmaßlicher Terrorist: Verhaftung nach Rückkehr aus Türkei

Ein 30 Jahre alter Rückkehrer aus der Türkei ist am Mittwoch wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer internationalen terroristischen Vereinigung verhaftet worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin auf Twitter mit. Der Mann, der Mitglied der Deutschen Taliban Mudschaheddin (DTM) sein soll, stamme aus Berlin, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Er wurde am frühen Nachmittag bei der Einreise am Flughafen Schönefeld im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft verhaftet. Der Haftbefehl sollte noch am Mittwoch verkündet werden.

© dpa

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr