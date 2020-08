Müller zu Einstufung vom AfD-Landesverband als Verdachtsfall

Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller hat die Einstufung des AfD-Landesverbandes als rechtsextremistischen Verdachtsfall verteidigt. «Es geht vor allem um den Einfluss des «Flügels» in der Partei und die enge Verflechtung des Landesverbands mit anderen rechtsextremistischen Strukturen», sagte Müller am Mittwoch im Innenausschuss des Landtages. Daher werde die Landespartei mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet. Die AfD-Fraktion hatte den Bericht von Müller im Innenausschuss beantragt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr