Ministerin: Maskenpflicht an Schulen wird gut funktionieren

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst rechnet mit einer breiten Akzeptanz der im neuen Schuljahr ab Montag geplanten Maskenpflicht in Schulen.

«Die Maskenpflicht gilt ja auch in Bussen und Supermärkten», sagte die SPD-Politikerin am Freitag im RBB-Inforadio. «Insofern glauben wir, dass das gut funktioniert.» Gleichwohl sei es Aufgabe der Lehrer, das zu kontrollieren. «Wir werden aber natürlich nicht mit Bußgeldern Verstöße ahnden können», so Ernst. «Wir setzen auf die Vernunft.» In Berlin hingegen könnte Maskenverweigerern nach Angaben von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) Bußgeld drohen.