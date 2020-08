Weniger Badetote in Brandenburg als im vergangenen Jahr

In Brandenburger Gewässern sind von Januar bis Juli mindestens 14 Menschen ertrunken. Das seien sechs Tote weniger als im gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr, berichtete die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Stuttgart.

Die DLRG wies darauf hin, dass die Zahl der Ertrunkenen sehr vom Wetter abhänge. «Der Frühling und die ersten Sommermonate in diesem Jahr waren bislang doch eher verhalten und das spiegelt sich in den erfassten Zahlen wider» erklärte Sprecher Achim Wiese.

Ausgewiesene Badegewässer durften wie Freibäder in Brandenburg angesichts der Corona-Krise seit 28. Mai wieder öffnen. Das Baden in den meisten Seen und Flüssen ist erlaubt, allerdings müssen Badegäste zum Schutz vor dem Coronavirus Mindestabstand und Hygieneregeln einhalten. Die Gesundheitsämter überwachen die Hygiene der Badestellen innerhalb der offiziellen Badesaison, die in diesem Jahr am 13. Juli statt Mitte Mai begann und bis 6. September dauert.