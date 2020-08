Turbine Potsdam gewinnt Testspiel gegen Austria Wien

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ein Testspiel gegen Austria Wien mit 3:0 (1:0) gewonnen. Der Frauen-Bundesligist setzte sich am Sonntag im Trainingslager in Haus im Ennstal dank der Tore von Nina Ehegötz, Merle Barth und Selina Cerci klar durch. Das Team des neuen Trainers Sofian Chahed bereitet sich in den österreichischen Alpen auf die kommende Saison vor. Bundesliga-Start ist am 6. September im Karl-Liebknecht-Stadion gegen die TSG Hoffenheim.

