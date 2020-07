Kalbitz nach Rauswurf: Bin weiter AfD-Fraktionschef

Nach seinem endgültigen Ausschluss aus der AfD sieht sich Brandenburgs AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz weiterhin an der Spitze der Landtagsfraktion. Daran habe sich rechtlich nichts geändert, sagte er am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur und verwies auf eine geänderte Geschäftsordnung.

Am Samstag hatte das Bundesschiedsgericht der AfD den Ausschluss endgültig bestätigt. Als Grund gab es an, Kalbitz habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der inzwischen verbotenen rechtsextremen «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ) sowie bei den Republikanern nicht angegeben. Kalbitz bestreitet die Mitgliedschaft in der HDJ.