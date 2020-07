Ministerium setzt bei Maskenpflicht auf Einsicht der Bürger

Das Gesundheitsministerium in Brandenburg sieht derzeit keine Notwendigkeit, ein Bußgeld bei Verstößen gegen die Maskenpflicht im Land einzuführen. «Die weiterhin geringen Infektionszahlen haben wir vor allem dem verantwortungsvollen Verhalten der Bevölkerung zu verdanken», sagte Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Dienstag. «Wir setzen auf Einsicht und Verantwortungsgefühl.»

Der Vorsitzende der Fraktion BVB/Freie Wähler, Péter Vida, hatte sich in einem rbb-Interview dafür ausgesprochen, Maskenverweigerer in Corona-Zeiten mit einem Bußgeld zu belegen. Wenn sich jemand in engen Räumen wie in S- oder Regionalbahnen «partout» weigere, sei auch ein kleines, angemessenes Bußgeld sicherlich angezeigt, so Vida.