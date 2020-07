Turbine-Coach lobt Vorgänger und kündigt Offensivfußball an

Turbine Potsdams neuer Trainer Sofian Chahed hat unter seiner Führung «Überraschungsfußball und Attacke» angekündigt. «Mehr verrate ich heute noch nicht», sagte er lachend in einem Interview der «Märkischen Allgemeinen Zeitung» (Mittwoch). Der 37-Jährige hat den Bundesligisten von Matthias Rudolph übernommen. Kontakt hatten die beiden bisher nicht.

Am kommenden Montag startet Chahed mit dem Team in die Vorbereitung. «Zuerst kommen die Grundlagen. Taktische Dinge sind aber von Anfang an mit dabei. Im Trainingslager kommt dann der Feinschliff. Danach wird es nochmal ein bisschen um Spritzigkeit und Schnelligkeit gehen, sodass wir dann zum ersten Spiel am 5./6. September topfit sind», sagte der neue Coach.