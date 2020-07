Brandenburg: Bauen soll mit neuer Bauordnung schneller gehen

Das Bauen soll in Brandenburg umweltfreundlicher, schneller und einfacher gehen. Das Kabinett beschloss am Dienstag eine neue Bauordnung, auch um sie an eine neue Musterbauordnung anzupassen. Damit würden die Möglichkeiten für das Bauen mit Holz erweitert, sagte Bauminister Guido Beermann (CDU). Wer mit Holz baue, könne dies künftig in allen Gebäudeklassen bis zur Hochhausgrenze machen. Außerdem würden digitale Verfahren für eine Baugenehmigung erleichtert.

«Damit gehen wir einen entscheidenden Schritt in eine innovative Zukunft des Bauens», sagte Beermann. Die neue Ordnung bedeute weniger Verwaltungsaufwand für Bauherren, Architekten und Ingenieure. Das Bauen mit Modulen werde ebenfalls erleichtert.

Für das Aufstellen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist mit der neuen Bauordnung keine Genehmigung mehr notwendig, teilte die Staatskanzlei mit. Die Regeln für das Errichten von Mobilfunkmasten würden erleichtert, was eine bessere Abdeckung mit Mobilfunk ermögliche.

Für mobile Tierställe ist künftig bis zu einer Größe von 500 Kubikmetern mit einer Auslauffläche von mindestens sieben Quadratmetern pro Kubikmeter Brutto-Rauminhalt keine Baugenehmigung mehr notwendig. «Damit werden die Haltung von Tieren auf Freiflächen im Außenbereich und somit das Tierwohl gestärkt», erklärte die Staatskanzlei. SPD, CDU und Grüne hatten im Koalitionsvertrag eine Änderung der Bauordnung angekündigt.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen wertete die neue Bauordnung positiv. Er hob vor allem die Digitalisierung, die Vereinfachung des Bauens mit Holz und der Aufstellung von Ladesäulen sowie die Erleichterung des seriellen und modularen Bauens hervor. «Brandenburg geht hier voran», erklärte Vorstandsmitglied Maren Kern.