Keime im Trinkwasser des Ernst-von-Bergmann-Klinikums

Im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann gibt es erneut Probleme: Im Trinkwasser von Potsdams größtem Krankenhaus sind Bakterien nachgewiesen worden. Für Patienten bestehe keine Gefahr, sagte eine Kliniksprecherin. Auch habe es bislang keine ihr bekannten Erkrankungen bei Patienten oder Mitarbeitern gegeben.

Bei routinemäßigen Wasserbeprobungen wurden «leicht erhöhte Messwerte Coliformer Bakterien» festgestellt, wie das Klinikum am Mittwoch mitteilte. Dies betreffe einige wenige Gebäudeteile der Klinik am Standort Charlottenstraße. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet. Nach Angaben der Klinik wurden Nachbeprobungen entnommen. Die Ergebnisse sollten noch am Mittwoch oder am Donnerstag vorliegen.