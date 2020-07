André Kaczmarczyk wird neuer «Polizeiruf»-Kommissar

Der Schauspieler André Kaczmarczyk tritt die Nachfolge von Maria Simon beim «Polizeiruf 110» aus Brandenburg an. Das teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Dienstag mit. Der 34-Jährige stand bereits auf einigen deutschen Theaterbühnen und ist seit 2016 Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses.

Fernsehzuschauer sahen ihn unter anderem in zwei Märchenfilmen von ARD und ZDF und in der ZDF-Krimireihe «Die Chefin». «Es war eine absolute Überraschung im besten Sinne, dass ich für die Rolle ausgewählt wurde und nun blicke ich neugierig und gespannt auf diese neue Herausforderung», sagte Kaczmarczyk und brachte zugleich seine Vorfreude auf die Rolle zum Ausdruck.

Der in Suhl geborene Schauspieler folgt an der Seite von Lucas Gregorowicz (43) auf Maria Simon, die die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski seit 2011 spielt. Die 44-Jährige wird den rbb-«Polizeiruf 110» Ende dieses Jahres nach ihrem 18. Fall verlassen, «da sie sich neuen Aufgaben widmen möchte», wie es in der Mitteilung heißt.