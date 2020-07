Weitere Testungen nach Corona-Infektion in Neuruppiner Kita

Im Umfeld der Neuruppiner Kita, wo die Corona-Infektion einer Mitarbeiterin am vergangenen Mittwoch bekannt geworden war, werden die Testungen ausgeweitet. Nachdem bereits 100 Menschen - vor allem Kinder und ihre Angehörigen - getestet wurden, müssen sich nun weitere 120 Kontaktpersonen Tests unterziehen, teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Montag mit.

Vom Gesundheitsamt des Landkreises sind nach den Angaben bislang rund 300 Kontaktpersonen ermittelt worden. Gut 100 Bescheide über eine angeordnete häusliche Isolation wurden bereits ausgestellt. Darunter sind alle 41 Kinder und ihre Betreuungspersonen sowie die Beschäftigten der Kita. Sie müssen in 14-tägiger häuslicher Isolation bleiben.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

