Lausitzer Wirtschaft: Schnelle Umsetzung der Kohlegesetze

Die Wirtschaft in der Lausitz fordert nach dem grünen Licht von Bundestag und Bundesrat für den Kohleausstieg die schnelle Umsetzung der Hilfen für die Region. «Mit der überfälligen Verabschiedung der beiden Gesetze können die Menschen, die Unternehmen und die Institutionen der Region jetzt endlich den langen Prozess der Strukturentwicklung (...) angehen», erklärte der Geschäftsführer der Wirtschaftsinitiative Lausitz, Klaus Aha, am Freitag.

Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg und der Deutsche Gewerkschaftsbund Berlin-Brandenburg betonten, nun hätten Bürger und Unternehmen Sicherheit. Die IHK Cottbus verlangte, dass Brandenburg die geplanten Strukturprojekte konkret umsetzt. Der Betreiber Leag kündigte für September ein Konzept zum geregelten Kohleausstieg an.

Brandenburgs SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn betonte, zum geplanten Ausstieg 2038 gehörten auch Sicherheit der Energieversorgung, Absicherung von Arbeitsplätzen, Abfedern sozialer Härten und neue Perspektiven für die Lausitz. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann forderte eine zügige Umsetzung der Strukturstärkung, vor allem Investitionen in Infrastruktur. Linksfraktionschef Kathrin Dannenberg kritisierte, die Finanzierung für Fahrradwege und Wassermanagement sei gesetzlich gestrichen.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

