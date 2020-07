Pflegeberufe bei Azubis im Gesundheitswesen beliebt

Das wird die unter Personalmangel leidende Branche gern hören: Die meisten Auszubildenden im Gesundheitswesen streben in Pflegeberufe. Von den insgesamt 11 906 Azubis, die im Schuljahr 2019/20 in Ausbildungsstätten in Berlin (6403) und Brandenburg (5503) lernten, entschieden sich 8424 für Pflegeberufe, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Die größte Gruppe davon stellten Gesundheits- und Krankenpfleger in Berlin mit rund 2871 und in Brandenburg mit 2095 Auszubildenden dar.

Die Zahl der Hebammen-Azubis stieg nach Angaben der Statistiker in den letzten drei Jahren in Berlin von 90 auf 283 an. In Brandenburg habe sich die Zahl mit mehr als 70 Azubis in diesem Zeitraum mehr als verdoppelt.

Ein Rückgang ist dagegen nach wie vor bei den Physiotherapeuten in Berlin zu verzeichnen: Gab es laut dem Amt im Schuljahr 2010/11 noch 1177 Azubis in diesem Fachberuf, waren es im Schuljahr 2019/20 nur noch 818. In Brandenburg zeichnet sich nach jahrelangem Rückgang mit 420 angehenden Physiotherapeuten wieder ein Anstieg ab; im Schuljahr 2010/11 hatte es dort noch 432 Azubis gegeben.

