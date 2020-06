27-jährige Joggerin vergewaltigt: Fahndung nach Täter

Eine 27-jährige Joggerin ist in einem Waldgebiet nahe dem früheren Grenzkontrollpunkt Dreilinden, im Südwesten Berlins, nach eigenen Angaben von einem Unbekannten überfallen und vergewaltigt worden.

Angehörige hätten die Frau am Sonntagabend als vermisst gemeldet, nachdem die Joggerin in das Waldgebiet aufgebrochen und drei Stunden später nicht wieder zurückgekehrt sei, teilte die Polizei am 29. Juni 2020 mit. Als die Polizei daraufhin Suchmaßnahmen einleitete, sei die 27-Jährige offensichtlich verletzt nach Hause zurückgekehrt.