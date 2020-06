Die beiden großen Kirchen in Brandenburg verlieren weiter Mitglieder. Bei der evangelischen Kirche ging im vergangenen Jahr die Zahl um rund 2,3 Prozent auf 339 320 Menschen zurück.

Im Vergleich zum Vorjahr traten auch deutlich mehr Menschen aus der Landeskirche aus - nämlich 4179 Menschen und damit knapp 22,6 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am 26. Juni 2020 auf der Grundlage der Meldedaten zum 31. Dezember 2019 mitteilte.

Die Zahl jener, die in die EKBO eingetreten sind, blieb stabil: 2019 waren das 336 Menschen. Im gesamten Bereich der Landeskirche, zu der auch Brandenburg und Teile der Oberlausitz gehören, ging die Zahl um 2,9 Prozent auf 914 260 Menschen zurück. Im Vergleich zum Vorjahr traten auch deutlich mehr Menschen aus der Landeskirche aus - nämlich 15 922 Menschen und damit 19,6 Prozent mehr als im Vorjahr.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

