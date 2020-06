Sechs neue Corona-Infektionen in Brandenburg

In Brandenburg ist die Zahl neuer Infektionen mit dem Coronavirus leicht zurückgegangen. Von Mittwoch auf Donnerstag seien sechs neue Covid-19-Fälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam am Donnerstag mit Stand 8.00 Uhr mit. Von Dienstag auf Mittwoch waren noch 21 neue Covid-19-Fälle gemeldet worden. Derzeit gibt es im Land nach den Angaben 3361 bestätigte Fälle. 3090 Menschen gelten laut Statistik als genesen. Die Zahl der aktiv Erkrankten liegt bei rund 100. Zwölf werden stationär behandelt, zwei davon intensivmedizinisch betreut.

Hotspots sind weiter die Landeshauptstadt Potsdam mit 640 Fällen und der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 565. 170 Menschen starben im Zusammenhang mit einer Infektion.

