SEK-Einsatz in Görzke: Verbotener Gegenstand sichergestellt

Wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz ist am Montagmorgen die Wohnung eines 38-Jährigen in Görzke (Potsdam-Mittelmark) von Kräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK) durchsucht worden. Grundlage für die Aktion sei ein Beschluss des Amtsgerichtes Potsdam gewesen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West. Ein Gegenstand, der nach dem Waffengesetz verboten sei, konnte sichergestellt werden. Was genau, wurde unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht gesagt. Der Mann machte nach den Angaben zufolge auf dem Polizeirevier eine Aussage und konnte dann wieder gehen. Ein Ermittlungsverfahren läuft. Zunächst hatte die «Märkische Allgemeine Zeitung» berichtet.

© dpa

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr