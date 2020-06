Mann in Flüchtlingsheim attackiert: Verdächtiger in U-Haft

Nach der Attacke auf einen schlafenden Bewohner eines Flüchtlingsheims in Falkensee (Havelland) kommt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag einen Haftbefehl gegen einen 42-jährigen Tschetschenen, wie eine Polizeisprecherin der Direktion West am Freitagmorgen sagte. Der Mann soll Teil einer Gruppe von etwa zehn Menschen gewesen sein, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Heim in der Straße An der Lake eingedrungen sein sollen. Mehrere von ihnen sollen einen 32-jährigen Somalier angegriffen und schwer verletzt haben. Die Polizei ermittle weiter nach anderen Tatverdächtigen, sagte die Sprecherin.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Gruppe gewaltsam Zutritt zu dem Zimmer des Opfers verschafft. Nach wenigen Minuten seien die Täter geflüchtet. Ein Mitarbeiter des Wachschutzes alarmierte die Polizei. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Sofort hätten Polizisten nach den Tätern gefahndet und dabei den Tschetschenen gefasst. Die Ermittlungen zum Hintergrund des Angriffs dauern an.

