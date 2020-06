«Spaghettimonsterkirche» stiftet «Evolutionsweg» in Templin

Der humanistische Verein «Kirche des fliegenden Spaghettimonsters» hat der Stadt Templin im Bürgerpark einen «Evolutionsweg» gestiftet. Auf einem Weg von rund einem Kilometer werde mit 20 Schautafeln die gut vier Milliarden Jahre währende Evolutionsgeschichte des Lebens auf der Welt dargestellt, berichtete der Vereinsvorsitzende Rüdiger Weida am Samstag.

Nach Angaben des Vereins «Säkuläre Humanisten - gbs Rhein-Neckar» gibt es bereits «Evolutionswege» in Kyritz (Landkreis Ostprignitz Ruppin), Leimen (Baden-Württemberg) und in Plön (Schleswig-Holstein). Am kommenden Freitag ist die Eröffnung eines «Evolutionswegs» in Düsseldorf geplant.