Oder in Gefahr? Grüne fordern Widerspruch gegen Polens Pläne

Die Grünen fordern von der Bundesregierung Widerstand gegen Pläne Polens zum Ausbau der Oder. «Es braucht ein Moratorium für die Baumaßnahmen an der Oder, um diese wertvolle Naturlandschaft nicht zu gefährden», sagte Parteichefin Annalena Baerbock, die in Brandenburg lebt, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Bundesregierung muss den polnischen Ausbau-Plänen deutlich widersprechen.»

In der Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag schreibt das Bundesverkehrsministerium, die Oderauen hätten einen «sehr hohen Anteil an Schutzgebieten». Die Oder mit ihren naturnahen Flussauen habe «herausragende Bedeutung für die Herstellung eines bundesweit bedeutenden Biotopverbands». Die Auenlandschaften seien ein Gewinn für die Gesellschaft.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr