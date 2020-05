Überraschungssieg in Hoppegarten: Favoriten haben Nachsehen

Clement Lecoeuvre hat am Sonntag in Hoppegarten mit Kalifornia Queen einen Überraschungssieg geschafft. Der französische Jockey und die dreijährige Stute aus dem Stall Torjäger setzten sich am zweiten Renntag über 2000 Meter mit eineinhalb Längen Vorsprung vor Snow mit Sibylle Vogt im Sattel durch. Mitfavoritin Ocean Fantasy mit Miki Cadeddu kam auf Rang drei der mit 35 000 Euro dotierten wichtigen Vorprüfung für den klassischen Preis der Diana im August in Düsseldorf. Flamingo Girl mit Star-Jockey Andrasch Starke belegte nur Rang fünf.

