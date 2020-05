Gesundheitsministerin warnt vor Rauchen

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hat anlässlich des Weltnichtrauchertages am Sonntag vor den Gefahren des Rauchens gewarnt. «Tabakrauchen gilt als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko», sagte sie laut einer Mitteilung am Freitag. Es mache psychisch und körperlich abhängig und sei für etwa ein Drittel aller Krebs-Neuerkrankungen verantwortlich.

Den Angaben nach sterben in Brandenburg jedes Jahr rund 3700 Menschen an den Folgen aktiven Rauchens. Nonnemacher betonte, dass immer weniger Brandenburger rauchen. «Wer das Rauchen aufgibt, fühlt sich bereits nach kürzester Zeit gesünder und gewinnt an Lebensqualität», sagte die Ministerin.