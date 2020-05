Traktoren-Demo: Landwirte demonstrieren in Potsdam

Mit Traktoren haben in Potsdam Bauern für bessere Bedingungen in der Landwirtschaft demonstriert. Die Landwirte trafen sich am Donnerstagmittag vor dem Naturkundemuseum in der Breiten Straße. Nach Angaben der Polizei lief die Veranstaltung ohne Störungen ab. Es habe keine größeren Verkehrseinschränkungen gegeben, sagte ein Sprecher. Die Teilnehmerzahl war zunächst nicht bekannt.

© dpa

Aufgerufen zu der bundesweiten Protestaktion hatte «Land schafft Verbindung». Die Vereinigung hatte sich im vergangenen Jahr aus Protest gegen die neue Düngeverordnung für Landwirte gegründet. Sie fordert den Rücktritt von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Die Ministerin hatte in einem Bericht auch die intensive Nutzung der Agrarlandschaft für den Rückgang der Biodiversität verantwortlich gemacht.

